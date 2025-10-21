Musica pop protagonista alle Muse: dai Negrita a Branduardi e Rkomi

Sarà un novembre di grande musica pop al Teatro delle Muse di Ancona. Già in programma ci sono cinque concerti: martedì 11 "Best of Tour" della Glenn Miller Orchestra, domenica 16 ‘Queen at The Opera’, domenica 26 ‘Il Cantico’ di Angelo Branduardi, lunedì 27 l’atteso ritorno dei Negrita e mercoledì 29 l’esibizione di Rkomi. A questi si potrebbe aggiungere il concerto degli Inti-Illimani, martedì 18, al Teatro Sperimentale, sorta di ‘succursale’ del Massimo cittadino. E non è detto che qualche altro evento musicale si aggiunga alla serie.

La Glenn Miller Orchestra è l’ensemble swing e jazz più amato al mondo. Dopo il successo del tour da tutto esaurito dello scorso autunno a grande richiesta l’Orchestra è di nuovo in Italia per tre soli esclusivi concerti che faranno rivivere al pubblico le indimenticabili atmosfere dell’era Swing. Quello del 16 non è un semplice tributo. Nei teatri italiani ritorna infatti lo show rock-sinfonico basato sulle musiche dei Queen che dal suo esordio nel 2015 ha raccolto standing ovation e registrato sold out in Italia e in Europa.

Sul palco oltre 40 musicisti, le grandi voci di Luca Marconi, Valentina Ferrari, Alessandro Marchi, Luana Fraccalvieri e quella del soprano Giada Sabellico. Non ha bisogno di molte presentazioni Angelo Branduardi, uno dei nostri cantautori storici, che porta sul palco ‘Il Cantico’, evento che rievocherà quel mondo musicale che, attingendo dalle leggende popolari e ai suoni del passato, ha reso l’artista unico sulla scena musicale italiana e internazionale.

I Negrita si ripresentano con ‘Canzoni per anni spietati Tour in teatro’, occasione per ascoltare dal vivo i brani dell’ultimo disco omonimo, concept album contenente i singoli ‘Non esistono innocenti amico mio’, ‘Noi siamo gli altri’ e ‘Nel blu’, oltre ai classici del repertorio. Rkomi, rapper e cantautore tra i più amati dai giovani, torna in scena dopo la pubblicazione dell’album ‘Decrescendo’ con ‘Mirko nei teatri’, tour partito venerdì con una speciale premiere all’Arcimboldi di Milano. I teatri sono il luogo ideale per ospitare uno show che rispecchia la dimensione del suo nuovo e ultimo lavoro, quello che Rkomi definisce ‘il suo più personale di sempre’.