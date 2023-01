Musica popolare europea e il balfolk con il quartetto dei "Karamaus"

Appuntamento stasera (dalle 20) al Brema Bistrot di Jesi, locale in via Salvemini (alle porte della zona industriale cittadina) con il concerto del quartetto folk ‘Karamaus’.

Il gruppo composto da musicisti della provincia di Ancona è stato fondato nel 2017 dall’organettista Davide Donnini che già all’età di 12 anni si è avvicinato alla musica popolare, in particolare quella marchigiana, grazie allo zio Gianni e al nonno Italo. La Acoustic BalFolk Band è composta anche da clarinetto, chitarra e violino. Donnini ha esplorato per la prima volta le sue doti musicali con il gruppo di stornellatori e cantastorie marchigiani "La Martinicchia" con cui tutt’ora suona.

Sempre alla ricerca di nuove sonorità ed emozioni, ha scoperto la musica popolare europea e il balfolk che si sommano alla grande passione per la musica tradizionale. Presto è arrivata la contaminazione con i migliori organettisti della scena francese contemporanea, come François Heim, Stéphane Milleret, Bruno le Tron, Cyrille Brotto, Remy Geffroy. "I Karamaus", si sono esibiti nei principali festival musicali e al festival "Druidia" di Cesenatico. Di recente il gruppo folk Karamus si è esibito alla Pasquella di Montecarotto. Una serata quella di stasera al Brema Bistrot all’insegna del folk e del divertimento. Ospiti nei giorni scorsi al conservatorio Rossini i Karamaus hanno affascinato tutti con un medley di brani balcanici in 78. Al Brema Bistrot stasera si potrà anche cenare a menù fisso (25 euro). Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero: 333 200 1310.

sa. fe.