Musica suonata e polifonia alla chiesa. Santi Cosma e Damiano

Appuntamento in musica questo pomeriggio (ore 19) all’interno della chiesa dei Santi Cosma e Damiano di Ancona, situata in largo San Cosma, lungo corso Mazzini. In programma c’è un suggestivo concerto che unirà musica suonata e polifonia, visto che oltre al coro parrocchiale a cantare saranno anche gli strumentisti, sei per la precisione, chiamati ad esibirsi. Si tratta di Alessandra Sabattini (pianoforte, organo e cori), Stefania Rizzini (flauto traverso e cori), Fabio Carletti (pianoforte, chitarra e cori), Stefano Santoro (clarinetto e cori) e Antonio De Rosa ( chitarra classica e cori). Alla batteria e alle precussioni siederà Pino Gramazio, organizzatore dell’evento.