Musica, teatro, incontri: a Sirolo un’estate di eventi

Oltre duecento eventi animeranno la lunga stagione estiva sirolese, eventi di grande spessore, concerti con i big della musica italiana e mondiale e spettacoli di artisti nazionali e internazionali dislocati nelle location più suggestive della perla del Conero.

Clou il 20 luglio con il concerto della band italiana Dik dik in occasione dei festeggiamenti per la Bandiera blu, la 31esima consecutiva, e ad agosto il concerto della storica band Premiata Forneria Marconi (Pfm) che porterà in scena tutti i successi di sempre.

Il 16 agosto i The Animals in concerto, band internazionale che arriva a Sirolo, unica data del centro Italia del loro 60esimo anniversario. La band con John Steel alla batteria che ha composto moltissimi successi tra cui "The house of the rising sun" e "Don’t let me be misunderstood".

Grandi nomi che sono stati annunciati ieri in conferenza in piazza dal sindaco Filippo Moschella e dall’assessore al Turismo Barbara Serrani. Il 10 agosto si ride con il comico Max Giusti e il suo nuovo spettacolo "Bollicine" accompagnato dalla Super Max band con imitazioni e momenti di coinvolgimento con il pubblico.

L’intero programma è in parte denominato "Le Cave off" al parco della Repubblica organizzato dal Comune in collaborazione con Universal events di Emanuel Pàstina, la Bottega Teatro Marche, il Collettivo collegamenti, le associazioni locali e la Pro loco con il contributo della Regione Marche e anche di Confartigianato imprese Ancona Pesaro. Il 14 agosto la consueta Notte bianca dei bambini organizzata a partire dal tardo pomeriggio per la felicità dei più piccoli.

Il 15 concerto di Ferragosto all’alba con Alessandro Pellegrini. Il 4, 5 e 6 luglio torna il festival "Radici teatro al tramonto" nell’area archeologica dei Pini, alla tomba della Regina, con lo spettacolo di punta il 5, "Le metamorfosi" tratto da Ovidio inserito nel programma Tau di Amat Marche. Cesare Catà e Paola Giorgi saranno in scena il 15 agosto con lezione spettacolo sulla Regina di Itaca, Luca Violini e Marcello Veneziani con "L’amore necessario".

Sirolo è anche "città gentile" e per questo il 27 luglio Daniel Lumera sarà presente per la presentazione spettacolo del suo libro.

Non mancheranno band, sfilate di moda e auto d’epoca, arti circensi e burattini con il format "Sirostreet" e poi "Conero divino" tra arte e degustazione. Sirolo è anche cultura: in partenza il 18 maggio "Radici del turismo", calendario con almeno 12 eventi tematici fino a novembre tra laboratori, aperitivi, passeggiate, conferenze ed eventi culturali per celebrare le origini e richiamare coloro che sono emigrati da Numana.

Confermato a metà luglio anche il premio Enriquez al teatro Cortesi (con serata di gala a fine agosto), i dieci anni di Sirolo poesia e le serate nelle chiese gioiello dedicate a "Le ore dell’organo" e a "Sirolo in musica".

Dal 2 al 6 settembre al via la Settimana dell’astrofisica con esponenti mondiali della materia che una sera si metteranno a disposizione del pubblico per l’osservazione degli astri all’area archeologica. I mercatini si svolgeranno i mercoledì e le domeniche di luglio al parco della Repubblica.

Gli eventi sono sia gratuiti che a pagamento. I biglietti possono essere acquistati all’ufficio Iat già da questo fine settimana o sul sito Vivaticket.

Silvia Santini