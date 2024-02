Musica tradizionale, classica e jazz con Rèmi Geffroy

Musica internazionale stasera (ore 21.30) al Centro Sociale "G. Leopardi" di Falconara Marittima. A proporla è Rèmi Geffroy, organettista e compositore di Tolosa il cui poliedrico stile è ricco di varie influenze, tra le quali la musica tradizionale, la classica e il jazz. Geffroy, un nonno armonicista e una nonna che dirigeva un gruppo folk nell’Aveyron, si è immerso nelle melodie popolari prima di iniziare a suonare la fisarmonica diatonica al Conservatorio di Cahors all’età di 10 anni.

Alcuni anni dopo ha iniziato a suonare il basso e si è unito a vari gruppi di jazz e pop-rock. Dopo la laurea in musicologia, inizia a comporre con la fisarmonica e pubblica il suo primo album "Entre-Deux". Due anni dopo, compone il suo secondo album, "From Day to Day" e si unisce al gruppo rock celtico The Booze Brithers, che pubblicherà "The Lemming experience". L’ultimo lavoro di Geffroy e ‘Odysseus", nato dopo più di un anno di lavoro con altri sei musicisti.