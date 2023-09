Musical e comici, sei spettacoli in piú alle Muse

Al Teatro delle Muse di Ancona oltre ai tanti appuntamenti che danno vita alle stagioni di prosa e danza, che stanno riscontrando un notevole successo nel numero degli abbonati in aumento, Marche Teatro propone quest’anno altri sei titoli fuori abbonamento, tra musical e comicità.

Un cartellone che intercetta un ulteriore segmento di pubblico per ampliare sempre di più il ventaglio delle proposte e raggiungere un sempre più alto gradimento tra il pubblico. Tre dei sei titoli in scena entro dicembre sono già in vendita da giugno online su www.vivaticket.com e alla biglietteria del Teatro delle Muse.

Si tratta di ‘Ti posso spiegare!’ con Katia Follesa e Angelo Pisani, martedì 5 dicembre, il musical ‘Cabaret’, che vede come protagonisti Diana Del Bufalo e nientemeno che il celebre trasformista Arturo Brachetti, in scena il 15, il 16 e il 17 dicembre, e lo spettacolo di Natale ‘A Christmas Carol – Canto di Natale – Il Musical’, in programma giovedì 21 dicembre, per la gioia di grandi e piccoli. Tutti gli appuntamenti sono in esclusiva regionale.

Da oggi saranno in vendita presso la biglietteria del Teatro delle Muse e su www.vivaticket.com altri tre appuntamenti, che andranno in scena il prossimo anno. Si tratta di ‘Peter Pan - Il Musical’ (3 e 4 febbraio), con protagonista Giò Di Tonno, per la regia di Maurizio Colombi e le musiche di Edoardo Bennato, che alla favola di Peter Pan dedicò uno storico disco, ‘Sono solo canzonette’; ‘Anche meno’ il il nuovo spettacolo di Max Angioni (9 marzo) e ‘Saranno Famosi - Il Musical’ (23 e 24 marzo), ispirato a un film e a una serie televisiva di enorme successo.

Anche in questo caso si tratta di appuntamenti in esclusiva regionale, escluso Max Angioni. L’assessore alla Cultura del Comune di Ancona Anna Maria Bertini ha favorevolmente accolto l’impegno di Marche Teatro nel proporre alla città sei eventi fuori abbonamento, che vanno ad arricchire il cartellone della stagione teatrale, dando così vita a un programma articolato e in grado di intercettare sempre nuovi spettatori. L’attività di Marche Teatro -Teatro di Rilevante Interesse Culturale è sostenuta dal Comune di Ancona (Assessorato alla Cultura), Regione Marche (Assessorato alla Cultura), Ministero della Cultura e Camera di Commercio delle Marche, in collaborazione con Frittelli Maritime Group e Banco Marchigiano.