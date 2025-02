"Musicattraverso", la Form diretta da Lonquich tra Mozart e Beethoven

Ultima occasione per applaudire il grande pianista Alexander Lonquich, artista in residenza per la stagione sinfonica della Form, dal titolo ‘Musicattraverso’. Dopo il grande successo ottenuto con l’emozionante concerto ‘Schumann-Mendelssohn’ Lonquich stasera (ore 21) al Teatro Pergolesi di Jesi accompagna il pubblico, sempre in veste di direttore e pianista, in un programma composto da due giganti della storia della musica come Mozart e Beethoven.

Si inizia con la Prima Sinfonia K. 16 del genio di Salisburgo, si prosegue con il Concerto per pianoforte e orchestra Op. 58 di Beethoven e si termina con la Sinfonia n. 41 ‘Jupiter di Mozart.

Si tratta di un’occasione unica per il grande pubblico di ascoltare la prima e l’ultima sinfonia del compositore austriaco.

La prima fu scritta all’età di nove anni, a Londra. E’ di breve durata e risente molto delle influenze di Johann Christian Bach, di Karl Friedrich Abel e della musica classica italiana.

L’ultima, per la grandiosità dei suoi temi e della sua architettura musicale, fu soprannominata Jupiter, come il più grande dei pianeti. Con essa Mozart porta a compimento una totale revisione del genere sinfonico. Il Concerto Op. 58 di Beethoven da parte sua è stata definita l’opera ‘più straordinaria, personale, elaborata e difficile’ fra tutte quelle che impegnano uno strumento solista.