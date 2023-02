"Musicauna, da Händel a Morricone", al Valle un quartetto di sassofoni

Dopo l’avvio della stagione sinfonica con i due concerti ‘Classicismi’ (musiche di Beethoven e Prokof’ev) e ‘Anima Slava’ (Cajkovskij e Rachmaninov), la stagione dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana prosegue oggi (ore 17) al Teatro Valle di Chiaravalle con ‘Gli Ospiti della Form’, un appuntamento cameristico, senza la presenza dell’orchestra. Protagonista sarà l’Essential Saxophone Quartet, quartetto di sassofoni formato da Luca Mora al sassofono soprano, Gabriele Giampaoletti al sassofono contralto, Valter Arcangeli al sassofono tenore e Roberto Micarelli al sassofono baritono. I quattro eseguiranno un avvincente concerto dal titolo ‘Musicauna, da Händel a Morricone’, realizzato in collaborazione con Associazione Spazio Musica – Ancona Jazz Festival.

Sarà un viaggio nel mondo della musica attraverso un piacevole percorso di generi, dal ‘700 ai giorni nostri, con composizioni di Händel, Paradisi, Singeleé, Pärt, Jenkins, Pirotti, Girotto, Piazzolla e Morricone.

Il format ‘Gli Ospiti della Form’ si ripeterà il mese successivo, domenica 26 marzo, quando a salire sul palco del Teatro Valle sarà il Duo Canino-Scaramuzzino, per il concerto di chiusura delle giornate del Fai, realizzato in collaborazione con la Società Amici della Musica ‘Guido Michelli’ di Ancona. Canino, al pianoforte, e Scaramuzzino, al mandolino, eseguiranno musiche di Beethoven, Gervasio, Margola, Chailly e Munier.

Oggi (ore 16.30) c’è spazio anche per la musica operistica. Nella sala consiliare del Comune di Filottrano i solisti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo e la pianista Mirca Rosciani proporranno ‘Opera che Passione’, un concerto in collaborazione con l’Unitre di Filottrano. Il programma offre grandi pagine d’opera di Rossini (Il Barbiere di Siviglia), Donizetti (Lucrezia Borgia), Verdi (Un ballo in maschera, Macbeth, Rigoletto), Bizet (Carmen) e Puccini (Tosca e La Bohème). Provengono da Georgia, Russia, Sri Lanka e Uzbekistan i giovani allievi dell’istituzione osimana, e sono i soprani Chrisni Mendis e Ketevan Urumashvili, il mezzosoprano Tamari Kirakosova, il tenore Sergei Radchenko e il baritono Akilbek Piyazov. L’Accademia osimana cura il perfezionamento di giovani talenti provenienti da tutto il mondo, sotto la guida di docenti d’indiscussa fama.