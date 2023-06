Musicisti, clown e giocolieri: a Offagna c’è il Buskers festival

Tantissimi artisti di strada e street food sono gli ingredienti del fine settimana tra Offagna a Filottrano. Dalle 17 a mezzanotte sabato e domenica la strada sarà il palcoscenico del Buskers festival a Offagna. Le piazze e i magici vicoli del borgo medievale proporranno eventi per ammirare musicisti, clown, giocolieri ed illusionisti che si esibiranno continuamente coinvolgendo grandi e piccini. Passeggiando per le vie si potrà respirare una magica atmosfera che farà viaggiare in un mondo di musica, esibizioni ed animazione. Tra gli ospiti Alan Dean, capace di far ridere e ammaliare con la sua giocoleria, Andrea Morbidoni, ventriloquo e mago assieme alla sua scimmietta parlante Lella, e domenica l’associazione L’Orastrana, laboratorio di musica e poesia da Petriolo, e l’artista maceratese Ugo Nooz Torresi. Poi Federico Riva, milanese di sangue marchigiano e chitarrista acustico dalle origini elettriche, il cantautore anconetano Alessandro Pellegrini, Leila Ghiabbi, artista poliedrica, performer danzatrice e contorsionista, Dario Bazan, pittore argentino dai mille colori, Luca De Gregorio, cantautore e musicista polistrumentista e Djaco circus in "L’arte dei pazzi". Domani invece in piazza del Comune dalle 18 apertura degli stand gastronomici, esibizione del Gruppo storico Offagna e musica live. Alle 22.30 dj set a ingresso libero. A Filottrano invece già da oggi a domenica tutte le sere in piazza Mazzini al via il Festival Street food. Organizzato dalla Pro Loco di Cinema Torquis e da Gente di strada, cibo, birra, spettacolo e musica per tutti. Giovedì serata in Musica, venerdì gruppo Dance to dance, sabato serata disco con dj Romuns e a seguire dj Nicola Pigini. Domenica a grande musica di Chopas folk. Per la prima volta quest’anno durante tutte le serate sarà possibile partecipare alla "Street food lottery" con fantastici premi: primo premio smart tv 32 pollici hd led Smart tech, secondo premio cam video sicurezza interna con App, terzo smartphone Xiaomi 9AT, quarto aspirapolvere ricaricabile Innoliving, quinto Smartwatch Celly con possibilità di inserire sim, sesto macchina caffè capsule Illy, settimo cassa Bluetooth, ottavo Smart box relax. Estrazione domenica sera.