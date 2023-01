Musicisti e questuanti nelle strade Castelfidardo ha la sua Pasquella

Oggi dalle 16 Castelfidardo apre le porte alla prima pasquella. Gruppi itineranti di musicisti e questuanti passeranno per le vie del centro, di Sant’Agostino, della Figuretta (Comitato Figuretta) e zona Monumento suonando ed intonando le note della pasquella. L’invito a residenti e commercianti è di aprire le porte per offrire ai questuanti un piccolo ristoro a coloro che dedicheranno le tradizionali parole e i suoni del canto di pasquella.La giornata finisce in bellezza di sera. Alle 21.30 all’auditorium San Francesco Gran Bal folk di pasquella con i Karamaus e ospiti speciali. Un evento nel segno del recupero delle tradizioni. La Pasquella è un canto rituale dalle origini antichissime, tipico dell’Epifania.

La Pasquella è una tradizione tipica di molti paesi della Romagna, delle Marche e di alcune aree dell’Umbria e del Lazio. Assieme alla Focarina di San Giuseppe (18 marzo) è una festa dall’origine pre-cristiana, con tutta probabilità celtica.

Il nome della tradizione deriva dall’espressione "Pasqua Epifania" perché, secondo l’usanza, tutte le più importanti festività venivano abitualmente definite "Pasqua". Il tipico canto della questua ha origine contadina e viene eseguito da gruppi chiamati "pasquaroli", "pasquellanti", "pasqualotti", "pasquellari" o "pasquarellari".

I gruppi accompagnati da strumenti musicali con la musica augurano la buona sorte per l’anno venturo, fertilità dei terreni e delle giovani spose. Nelle versioni religiose del canto i pasquaroli portano di casa in casa l‘annuncio della venuta del Messia. La tradizione della pasquella si tramanda di generazione in generazione: i pasquellanti passano di casa in casa, chiedono il permesso di cantare al padrone di casa e quando l’hanno ottenuto (si negava solo in caso di lutto) intonano stornelli in dialetto che richiamano i temi della fortuna, pace, serenità, fertilità. La pasquella viene anche ballata e si trasforma in una festa che diventa un’esplosione di allegria tanto da spingere il contadino ad offrire ogni bene prodotto dalla sua casa.

Castelfidardo oggi rende omaggio a questa tradizione facendola diventare la "sua" di tradizione.

Silvia Santini