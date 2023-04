Musicultura, c’è anche un osimano tra i finalisti dell’edizione 2023

C’è anche un osimano, seppur di adozione, tra i sedici finalisti della XXXIV edizione di ‘Musicultura’, il concorso che dal 1990 scopre, premia e valorizza giovani artisti in grado di contribuire all’evoluzione stilistica e al ricambio generazionale della canzone italiana di qualità. E’ Claudio Caponetti, che presenterà il brano ‘Maionese’, uno dei due cantautori chiamati a rappresentare le Marche al prestigioso concorso (l’altro è Mattia Ferretti di Mogliano con la canzone ‘Sorgono’, che si è aggiudicato il premio del pubblico per la migliore esibizione durante le audizioni live). Caponetti inizia a suonare la chitarra all’età di 10 anni, e non la molla più. A 17 anni continua i suoi studi a Fiesole presso l’Accademia Musicale Lizard. Inizia a scrivere canzoni durante gli anni dell’università, passati girovagando per l’Europa (registra con la sua band il primo EP a Glasgow, poi si esibisce per un anno nei migliori locali di Lisbona). Si trasferisce a Milano nel 2012, finisce gli studi alla Statale (si laurea in Economia) e inizia a lavorare in azienda ma dopo sei mesi realizza che non è felice e decide di licenziarsi per dedicarsi alla musica, sua autentica passione. Nel 2015 si autoproduce un EP e lo suona dal vivo, collabora con artisti emergenti e scrive musiche per pubblicità. Nel 2017 vince "Genova per voi", un concorso nazionale che gli fa ottenere un contratto come autore per Universal Music Publishing. Si trasferisce a Nolo, quartiere multietnico di Milano, dove inizia a raccogliere i primi consensi nella scena milanese. A settembre 2020 esordisce con il primo EP per Carosello, dal titolo "Maddai". Ama i Beatles, Frusciante, David Bowie, le ballate metal e Battiato, ma anche la serie B, Monicelli, Monica Vitti, George Orwell, Rocky Balboa e le olive ascolane, ‘non necessariamente in quest’ordine’. Sono state ben 2.226 le canzoni presentate in concorso dai 1.113 artisti iscritti, un record. Fra tutte, 56 sono state poi convocate a Macerata per partecipare alle audizioni live, di fronte alla commissione d’ascolto e al pubblico che per dieci giorni ha gremito il Teatro Lauro Rossi, con dirette streaming che hanno superato il mezzo milione di visualizzazioni. Il 4 e il 5 maggio al Teatro Persiani di Recanati i finalisti si esibiranno in due concerti.

Raimondo Montesi