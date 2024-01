"Musicultura" entra nel carcere. Così i detenuti diventano giurati

Le note di Musicultura entrano in carcere: a Barcaglione, i detenuti diventano giurati. L’iniziativa, nata grazie all’intuizione del Garante regionale dei diritti, Giancarlo Giulianelli, si chiama ´La casa in riva al mare´. Un nome azzeccatissimo dato che il carcere di via Colle Ameno affaccia proprio sull’Adriatico. Secondo Giulianelli, si tratta di "un momento importante sul versante della rieducazione del detenuto, un confronto aperto, uno spazio dove trasformare il tempo perso in opportunità, in partecipazione". Quindi, cita Giorgio Gaber: "Libertà è partecipazione. E partecipando alla vita culturale, i detenuti si sentono un po’ liberi. È una filosofia che ci accompagna nella scelta d’iniziative di qualità, chiamate a fornire ulteriore spessore alle attività trattamentali". Il carcerato diventa così "parte attiva di una città, di una nazione".

Tutto ciò è stato possibile grazie alla sensibilità della direttrice degli istituti penitenziari dorici, Manuela Ceresani: "Il nostro obiettivo – ha detto – è quello di mettere in piedi attività che inneschino il processo di reinserimento sociale. Che possono essere realizzate soprattutto quando c’è qualcuno che dall’esterno è disposto a spendersi e sperimentarsi, a creare l’aggancio tra il dentro e il fuori. In questo caso, parliamo di musica, elemento importante per il benessere sia sul versante della responsabilizzazione sia su quello della gestione delle emozioni". Ezio Nannipieri, direttore artistico di Musicultura, parla di "canzoni come passe-partout d’accesso al nostro sentire profondo. I brani in concorso porteranno a Barcaglione uno spaccato di vita, idee e sentimenti, nutrimento mentale ed emotivo per persone private della libertà per i reati commessi, ma non della loro umanità".

Nel 2024, record di iscrizioni (1187) al festival nazionale che si tiene, come sempre, a Macerata. Alla giuria di detenuti si affianca ovviamente il premio ´La Casa in riva al mare´ (il titolo riprende la canzone di Dalla, ndr), che sarà conferito a 1 degli 8 finalisti della 35esima edizione. I laboratori musicali dureranno fino a giugno.

Nicolò Moricci