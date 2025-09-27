"Musone invaso da piante e detriti"

"La situazione del fiume Musone è drammatica, il letto è letteralmente invaso da vegetazione e piante con grandi fusti". Lo urlano i residenti di Villa Musone di Loreto. La stagione più fredda e piovosa è alle porte e temono davvero per la propria incolumità, considerata la situazione. "Da tempo chiediamo attraverso il sindaco di Loreto di incontrarci. Siamo disponibili ad organizzare un incontro a Villa Musone con i sindaci di Loreto, Recanati, Osimo, Filottrano, Numana e Porto Recanati, per programmare e predisporre un progetto strutturale che risolva strutturalmente la situazione, almeno dal tratto che va da Campocavallo di Osimo fino al mare, attraverso i fondi europei. Stiamo arrivando al capolinea e si sono persi molti treni per il dissesto idrogeologico o per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua. La Regione, l’Autorità di bacino o a chi altro compete si rimpallano competenze e responsabilità. Le istituzioni nel complesso devono agire, non parlare, altrimenti rischiamo, qualora si manifesti un evento estremo come ce ne sono stati, ce ne sono e ce ne saranno, la situazione del Misa a Senigallia. Poi si piange sul latte versato. Si assumano la responsabilità di disastri e vittime (non sia mai) evitabili". Nel contempo, a un anno esatto di distanza dall’alluvione che ha messo in ginocchio Osimo e l’Aspio soprattutto, il presidente del Comitato Alluvione Marche Andrea Pesaresi afferma: "Riguardo ai ristori, soprattutto quelli destinati alle imprese, vorrei porre una domanda chiara: quanto tempo servirà ancora prima che chi ha subito danni riceva i bonifici? Ad oggi, a parte il Comune di Numana e Offagna, nessuna amministrazione ha ancora iniziato ad erogare i fondi, nonostante il denaro sia nelle casse comunali già dalla metà di luglio. Avevo chiesto che venisse istituito un ufficio operativo anche durante il periodo delle ferie di agosto, proprio per velocizzare le pratiche: purtroppo questo non è stato fatto. Ho avuto anche un confronto piuttosto acceso con un tecnico comunale, perché mi sembra che si stia procedendo con un ritmo estremamente blando, senza considerare che dall’altra parte ci sono cittadini e imprese che aspettano di poter pagare i propri fornitori. Finora hanno dovuto sostenere costi e impegni con le proprie risorse. Chi ha un lavoro sicuro, con lo stipendio garantito e senza rischi, forse non si rende conto della situazione drammatica che stanno vivendo coloro che hanno perso beni e attività. Il "vero" lavoro poi deve ancora iniziare perché dobbiamo ottenere l’80 per cento del danno subito da ciascuno e i ristori delle seconde case e per le auto perse. Non ultimo alla messa in sicurezza del territorio e alla manutenzione oltre che vegliare sullo stato dei lavori".