Mussa e Balducci su tutti. Re e Regina di beach volley

Davanti a tribune gremite, la Iplex Arena è stata sold out nei due giorni di gare di beach volley, Fabrizio Mussa e Sofia Balducci sono stati proclamati il Re e la Regina 2025 di Civitanova al termine di una manifestazione che ha inchiodato gli appassionati.

Un week end coi fiocchi per Balducci che ha chiuso a punteggio pieno la fase di qualificazione, poi si è aggiudicata la vittoria dell’Offertevillaggi.com Queen of the beach superando 2-1 l’altra pretendente Eleonora Annibalini.

Balducci per la finale ha scelto come partner Maria Rachele Mancinelli, mentre Annibalini si è affidata a Camilla Sanguigni. È stata una partita bella, equilibrata, caratterizzata da continui capovolgimenti di fronte da ambo le parti che sono stati apprezzati dal pubblico.

Sofia ha meritato la Corona per una maggiore precisione, ma Annibalini non ha certo demeritato. Nell’Axore King of the beach Fabrizio Mussa ha compiuto lo stesso percorso della collega Balducci.

Percorso netto nelle qualifiche tre vittorie su altrettante gare, poi il successo finale contro l’altro pretendente Tobia Marchetto, che aveva indossato la corona già nel 2023.

Per l’ultimo atto Fabrizio ha scelto come compagno Giacomo Spadoni mentre Tobia ha chiesto l’aiuto di Simone Podestà. La finale maschile è stata coinvolgente e ricca di suspense fino all’ultimo punto del tie break in un match equilibrato. Entrambi avrebbero meritato di indossare la corona ma la XXVI edizione del King & Queen beach volley tour, come aveva anticipato l’organizzatore Fulvio Taffoni, sarebbe stata quella delle sorprese e così Mussa arrivato all’ultimo momento in sostituzione dell’infortunato Rossi ha vinto con merito questa edizione nel cartellone maschile.

Al termine la solita festosa premiazione con l’incoronazione del Re e della Regina alla presenza di Claudio Morresi, vicesindaco ed assessore allo sport di Civitanova; di Pierpaolo Borroni, consigliere della Regione; di Massimiliano Ortenzi, consigliere regionale Fipav; di Sandro Donati, presidente Banca del Piceno; di Fabio Luna, presidente Coni Marche.

Adesso resta da aspettare la programmazione televisiva di Skysport per sapere quando si potranno rivedere le immagini delle finali maschile e femminile con le affermazioni di Fabrizio Mussa e Sofia Balducci. Per due giorni Civitanova è stata al centro del beach volley nell’unico fine settimana libero dal campionato italiano assoluto.