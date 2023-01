Musso e Bonacini, che serata

Anthony 5.5: continua il suo momento di flessione. In attacco si intestardisce andando al ferro con poca fortuna, in difesa fa quel che può ma viene spesso superato fisicamente. Il suo contributo in termini di assist continua ad essere irrisorio. Giordano 7: meglio di Anthony in cabina di regia. C’è sempre lui in campo nei momenti migliori della squadra. Inoltre il palleggio arresto e tiro è un’arma che sa gestire molto bene e che usa a proprio vantaggio per segnare punti pesanti.

Musso 7.5: cannoniere di razza, segna contro ogni tipo di marcatura. Attento anche nella gestione dell’azione, non spreca mai un pallone e confeziona 5 assist per i compagni. Grande lavoro anche in difesa.

Bartoli 6.5: buono il suo impatto sulla gara. Mostra la cattiveria giusta nella lotta sotto le plance, risultando più convincente dello spento Lewis. Stavolta vince il duello col fratello quanto a convinzione e incidenza sulla partita, e mette a referto anche 8 punti e 5 rimbalzi . Oxilia 6: nel primo quarto le sue difese mettono in grande difficoltà le bocche da fuoco teatine e si fa vedere anche in attacco con il canestro del +12 e 3 rimbalzi offensivi. Si spegne alla distanza, perdendo lucidità e commettendo diversi errori nell’ultima frazione.

Petrovic 6: nei primi due quarti è inesistente: difese morbide e tanti errori al tiro. Salva la sua prestazione con la fiammata del terzo periodo che vale 8 punti personali, la doppia cifra finale, ma soprattutto il parziale di 12-0 che sostanzialmente indirizza tutto il resto della partita.

Bonacini 8: ennesima prestazione di cuore e polmoni. È suo il premio di mvp per la prestazione sui due lati del campo. In difesa, oltre ai soliti palloni rubati che sono il suo marchio di fabbrica, mette la museruola a Jackson cancellandolo dal campo. Inoltre segna 12 punti e cattura 10 rimbalzi.

Lewis 5: i compagni provano a cercarlo, ma le sue mani non riescono a trattenere un pallone quando c’è traffico sul pitturato. Mette a referto 5 assist, ma in difesa Ancellotti, che non è certo un fulmine, e gli altri lunghi gli scappano da tutte le parti.

s.p.