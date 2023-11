"Muzio Gallo senza soluzione: uno spreco"

di Silvia Santini

Far rinascere l’ex ospedale Muzio Gallo di Osimo è il sogno di tanti osimani. Della possibilità di un suo recupero se ne parlerà martedì alle 21.15 nella sede di Progetto Osimo futura durante un incontro cui parteciperà anche Stefano Gallo Perozzi. "La storia del Muzio Gallo, detto anche Smom, merita un’analisi attenta e un dibattito serio per la situazione in cui il nosocomio versa. Quarant’anni fa la struttura, fiore all’occhiello di Osimo, era in piena attività e si distingueva in particolare per le cure pneumologiche – dicono dal gruppo –. Poi nel 1988 si decise di chiuderlo. Attualmente è sotto gli occhi di tutti lo stato di abbandono e di degrado nella quale la struttura e il grande parco che la circonda versano. A più riprese si è pensato a come recuperarlo, ma gli anni passano e ovviamente la situazione tende a peggiorare ulteriormente. In un periodo storico nel quale la cittadinanza in generale tende a invecchiare sempre più e dall’altra parte la situazione sanitaria sembra sempre più complessa e deficitaria, pare proprio uno spreco non trovare una soluzione positiva al Muzio Gallo che in qualche modo lo faccia tornare come punto di riferimento tra le strutture sanitarie marchigiane".

Lo stesso nipote della contessa Ida che donò l’immobile con finalità sanitarie alla comunità, ha sempre invitato le istituzioni a rispettare l’atto di donazione: "L’interesse al mantenimento del bene deve giungere dalla comunità osimana stessa rappresentata dal sindaco. Chiediamo quale sia il programma di recupero ammesso che esista", ha detto Stefano Gallo. Il caso sarà presentato anche in Consiglio regionale anche per prendere in considerazione l’introduzione di misure di sicurezza più efficaci per impedire l’accesso e la vandalizzazione dell’edificio mentre il primo cittadini ha evidenziato ad Ast, proprietaria dell’immobile, la necessità di mettere in sicurezza l’area con integrazione della recinzione e sollecitato il taglio di tutta la vegetazione infestante e la rimozione di rifiuti e ogni condizione di rischio per l’igiene e la salute pubbliche. "L’invito che ho fatto come sindaco alle autorità competenti, Ast e Regione in primis, è non solo di provvedere alla manutenzione ordinaria dell’ex Muzio Gallo – ribadisce il sindaco Simone Pugnaloni –, ma di condividere con Comune e associazionismo locale un percorso che possa portare alla riapertura prima del parco che lo circonda e, poi, alla valorizzazione dello stesso nosocomio abbandonato da ormai troppi decenni".