Muzio Gallo tra recupero e degrado

Far rinascere l’ex ospedale Muzio Gallo di Osimo si può. Lo ritengono l’ex giudice di pace Benedetto Loiodice, l’ingegner Stefano Tombolini e la dottoressa Gilberta Giacchetti, firmatari di un progetto preciso per il recupero che prevede la realizzazione di un polo sanitario multisettoriale. "Attualmente l’ex Muzio Gallo si presenta come un luogo in degrado assoluto, compreso anche il grande parco adiacente, situazione dalla quale potrebbe uscire a seguito dell’auspicabile accoglimento del nostro progetto di riqualificazione completa di tutta l’area edificabile – spiega Loiodice -. C’è la reale possibilità di dare nuova vita ad una struttura di grande valore storico, economico e sociale. Siamo in attesa di essere convocati dal presidente della Regione Acquaroli. Se l’incontro sarà positivo, si provvederà alla nomina di un comitato promotore e la Regione potrebbe diventare un socio azionista del partenariato pubblico-privato che dovrà costituirsi per cercare investitori privati". L’idea del progetto è stata "riesumata" da Loiodice dopo tanti anni a seguito della promessa, reiterata anche in punto di morte, alla contessa Ida Fregonara Gallo, già proprietaria dell’immobile. "Riteniamo che si possa realizzare una struttura sanitaria di eccellenza"