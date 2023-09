"Napoli indipendente" la scritta sul monumento che nessuno ancora ha cancellato al Passetto

È ancora lì in bella vista su una colonna del Monumento ai Caduti la scritta “Napoli indipendente subito”, ennesimo sfregio a uno dei simboli della città. Nonostante le numerose operazioni di pulitura dei graffiti, i vandali continuano imperterriti a deturpare monumenti storici e quello del Passetto è da sempre particolarmente preso di mira. Sarà che sul bianco della pietra d’Istria le scritte sono più visibili, sarà la mancanza di telecamere efficaci nel riconoscere gli autori di tali scempi ma ad ogni modo sembra non esserci pace per il Monumento.