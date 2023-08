Nas negli stabilimenti Maxi multa a uno chalet: aveva pesce non tracciato

In 15 non erano in regola e per quattro di loro sono state fatte multe per un totale di 8.500 euro. Stabilimenti balneari sotto la lente dei carabinieri del Nas. I controlli sono scattati in tutta la regione, per una operazione congiunta dei militari che hanno fatto tappa in tutti i lidi di Italia. Nella provincia di Ancona è stato trovato in difetto uno stabilimento con ristorante annesso lungo la spiaggia di Collemarino.

Il locale aveva pesce non tracciato.

I carabinieri non hanno trovato la documentazione per risalire alla provenienza del pescato, fogli obbligatori per chi somministra cibo al pubblico. Lo chalet aveva 55 chili di prodotti ittici non tracciati. Le quantità sono state tutte sequestrate. Nella provincia dorica sono stati controllati quattordici stabilimenti, da Marcelli a Senigallia, e solo quello di Collemarino è stato trovato non in regola. Per lui è stata staccata una multa di 1.500 euro. Segnalate alla autorità sanitaria ed amministrativa sette strutture che avevano piccole carenze dal punto di vista igienico sanitario come pavimenti non piastrellati bene, muri non perfettamente tinteggiati, qualche piano lavorazione crepato, tutte cose da aggiustare per essere in regola con le linee previste e garantire massima sicurezza alla clientela che consuma pranzi e cene. In tutte le Marche il Nas di Ancona ha effettuato 32 controlli in altrettanti stabilimenti balneari con annessa attività ristorativa. Complessivamente non ne sono risultati in regola 15. A carico di quattro di loro sono state fatte sanzioni amministrative per un totale di 8.500 euro. Per gli stessi stabilimenti è scattata altresì la segnalazione all’autorità sanitaria ed amministrativa per la presenza di inadeguatezze igienico sanitarie o strutturali. Sono stati inoltre sequestrati 110 chili di prodotti ittici non tracciati e rinvenuti nei ristoranti. Nella provincia di Macerata sono stati controllati 9 chalet di cui uno sanzionato amministrativamente con 2mila euro per l’inosservanza delle procedure haccp relativa appunto alle questioni igienico-sanitarie. Cinque stabilimenti sono stati segnalati all’autorità amministrativa e sanitaria. Nella provincia di Ascoli Piceno i controlli hanno riguardato quattro stabilimenti. Due sono stati sanzionati per complessivi 5mila euro. In entrambi i locali sono stati sequestrati un totale di 55 chili di prodotti ittici non tracciati. A causa delle inadeguatezze riscontrate i due esercizi sono stati segnalati alle autorità sanitarie e amministrative per i provvedimenti di specifica competenza. In provincia di Fermo sono stati controllati tre stabilimenti balneari. In provincia di Pesaro due attività controllate che erano in regola.