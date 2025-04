Nas a Torrette, medico indagato. Liste d’attesa e favoritismi: sequestrati pc e documenti

Ancona, 9 aprile 2025 – Sono arrivati di buon ora, una quarantina di carabinieri, girando per i piani dell’ospedale regionale di Torrette e uscendo con parecchio materiale che è stato posto sotto sequestro.

Faldoni di carta, computer, cartelle mediche. Dovrà essere tutto analizzato a puntino perché dietro il blitz dei militari, il Nucleo Antisofisticazione e Sanità dell’Arma, avvenuto ieri mattina, c’è una copiosa indagine dove tra i reati ipotizzati c’è anche la truffa aggravata contestata ad un medico. L’argomento è quello delle liste di attesa dove c’è chi avrebbe approfittato della sua posizione, all’interno dell’ospedale delle eccellenze, per far passare avanti pazienti piuttosto che altri.

Presunti favoritismi o comunque prassi anomale nella politica delle prenotazioni dove chi non trovava subito posto avrebbe approfittato di amicizie e conoscenze per far prima. Quello delle lunghe attese per fare esami diagnostici e visite mediche è una grossa bega della sanità regionale che, dopo il Covid, non è riuscita più ad allinearsi con i tempi medi che certe prestazioni richiederebbero, soprattutto per gli screening della prevenzione.

Ecco che per una mammografia i tempi superano anche un anno di attesa. Tanti i cittadini costretti a fare i conti con impegnative mediche che non trovano posto nella sanità pubblica, quella a ticket agevolato o addirittura esente per gli anziani o con patologie oncologiche. Il Carlino ha dato spesso notizia di pazienti rimasti in attesa perché i posti per gli esami non ci sono e le agende spesso sono full.

Chi può ricorre alle prestazioni private, a pagamento, chi non può attende e forse ci rimette anche in salute. Lo Stato stanzia ogni anno fondi mirati per abbattere le liste di attesa, 36 milioni di euro per le Marche tra il 2022 e il 2024. Ma le liste non migliorano e anche la Corte dei Conti lo ha più volte sottolineato nei report annuali.

La Procura di Ancona ha avviato una indagine, dove al momento trapela pochissimo, e il sequestro di ieri è per truffa aggravata. Bocche supercucite dall’azienda sanitaria ma l’arrivo dei carabinieri ieri non è passato inosservato in ospedale. I militari si sono indirizzati sia in direzione medica, dove i vertici di Torrette sono stati in parte informati dell’inchiesta che coinvolgerebbe il primario di un reparto. E’ stata portata via parecchia documentazione sanitaria. E gli accertamenti continueranno.