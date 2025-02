Nasce ad Ancona un nuovo circolo di Nazione Futura

Nasce ad Ancona il Circolo provinciale del movimento Nazione Futura. Il gruppo viene riformato sulla base di una precedente esperienza confluita poi nell’attuale squadra. Nazione Futura conta ad oggi oltre settanta circoli territoriali in tutta Italia ed è il principale think tank dei conservatori italiani.

Il responsabile del Circolo per la provincia di Ancona è Michele Giampieri, laureato in Ricerca Storica e Risorse per la Memoria presso l’Università di Macerata che commenta così la scelta di guidare il circolo territoriale di Ancona: "La conservazione della memoria è un valore fondamentale per le radici della nostra società ed è necessario fare molto per migliorare la consapevolezza delle persone in un momento storico come quello attuale in cui occorre difendere e conservare la nostra identità. Nazione Futura – continua Giampieri – anche nella provincia di Ancona si impegnerà a organizzare eventi, iniziative e a favorire una riflessione politico-culturale sui principali temi di attualità nazionale e locale in vista delle prossime elezioni regionali".

Nelle prossime settimane verrà annunciato il tema del primo evento a cui seguirà un calendario di iniziative su argomenti nazionali e locali con un’attenzione particolare al territorio in occasione dell’appuntamento elettorale.