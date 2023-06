Nasce anche la delega "economia della notte"

Delle 64 deleghe complessive ripartite tra i dieci assessori, compreso lui stesso, Daniele Silvetti la più curiosa l’ha affidata a Marco Battino. Si intitola ‘Economia della notte’. Stando a quanto spiegato da Silvetti, Battino dovrà intercettare "gli interessi di investitori e imprenditori per il rilancio della movida notturna della città, un po’ troppo assopita. Esercenti con il pallino e la voglia di fare rilanciando le serate ad Ancona con ottimismo e divertimento. Ancona è morta, mancano eventi attrattivi". C’è poi un’altra delega particolare il ‘Federalismo demaniale’: "Mettere in contatto il Comune con enti e proprietà per l’uso di beni culturali e demaniali abbandonati o inutilizzati. Penso agli edifici vuoti, alla chiesetta di Portonovo o all’Anfiteatro romano" ha detto il titolare della delega, Stefano Tombolini. A lui il numero maggiore di deleghe, ben 11, appena 4 per Antonella Andreoli. Eccole tutte nel dettaglio.