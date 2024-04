Nasce "BeBook", uno spazio dedicato a lettura e incontri

Dalla collaborazione della società Bebop con l’associazione culturale Boom! nasce ‘BeBook’, uno spazio dedicato ai libri, alle presentazioni, alla lettura, alle storie, all’approfondimento. L’inaugurazione è in programma domani (ore 17.30) presso la sede Bebop in via della Sbrozzola 48 a Camerano. Nell’occasione sarà presentato il libro "Il vino alla fine del mondo" di Emanuele Tartuferi, esperto ed oste innamorato del vino, non solo come prodotto ma come ‘essere vivente’, come amico da incontrare. E’ un’opera che mette in dialogo il vino con l’ecologia, il cinema, la poesia, il mito. I dieci capitoli di cui si compone sono ‘tessuti’ dai disegni evocativi di Francesca Ballarini. Al termine della presentazione è previsto un brindisi.