Nasce "Cioccofrolla", saranno assunte tre persone anche disabili

OSIMO

Frolla microbiscottificio apre a un nuovo settore, quello della cioccolateria. Nasce infatti "Cioccofrolla", che ha come obiettivo contribuire al miglioramento della qualità di vita di soggetti con disabilità fisiche e cognitive nelle Marche, promuovendo interventi che favoriscano la loro inclusione nel tessuto lavorativo e sociale. Un progetto del valore di 50mila euro che ha preso forma grazie al prezioso contributo di UniCredit che ha finanziato per il 90 per cento. La restante parte invece, proviene da una importante operazione di crowdfunding, attraverso la quale sono stati raccolti circa 10mila euro. Dopo settimane di grande lavoro sinergico tra Frolla, UniCredit e professionalità trasversali, Cioccofrolla diventa quindi realtà.

Grazie ai fondi raccolti, è stato acquistato un impianto di ultima generazione che permetterà di sviluppare una linea di creme spalmabili, cioccolatini e più in generale prodotti a base di cioccolato con formulazioni e qualità nutrizionali uniche sul mercato. L’ampliamento del laboratorio della cooperativa porterà alla creazione di nuovi posti di lavoro in un momento particolarmente complesso. Al momento è prevista l’assunzione di tre nuove risorse, di cui due con disabilità. "In un momento storico di grande difficoltà per aziende e famiglie, siamo davvero felici e orgogliosi di andare controtendenza parlando di ampliamento e nuove assunzioni" commenta Jacopo Corona, co founder di Frolla. Oggi la nostra cooperativa conta 18 ragazzi che lavorano e si divertono, presto saranno di più e speriamo di poter continuare a parlare di crescita e consolidamento anche nei prossimi anni. Desidero ringraziare fortemente UniCredit e tutti coloro i quali hanno contribuito alla nascita di Cioccofrolla".