Nasce "Cittadella national park" T-shirt e un video dedicato ad Alan il cinghiale diventato re del parco

di Marina Verdenelli

Dalla Cittadella a un logo di magliette che tutti adesso vogliono. Il cinghiale Alan che è rimasto prigioniero del parco di via Circonvallazione, per 42 giorni, è finito su una t-shirt che in in due settimane ha raggiunto le 200 stampe. L’idea di creare una maglietta ad hoc per la città è venuta a due amici, Marco Mecozzi, 45 anni, operaio e Michele Barigelli, 46 anni, grafico. Entrambi sono anconetani e sui social network si sono divertiti a seguire e commentare le tappe del cinghiale più famoso dell’anno. Un aspetto goliardico, per sdrammatizzare una vicenda che stava diventando ridicola, quella di aver chiuso un parco cittadino per la presenza di un ungulato di circa 50 chili di peso e ghiotto di croccantini per gatti. "La stampa della maglietta è nata per gioco – spiega Mecozzi – ridendo sul fatto che avevamo un cinghiale ad Ancona che ha tenuto sotto scacco un parco per 42 giorni, un assedio. Per scherzare su questo abbiamo fatto un video a cui abbiamo dato un logo che poi è diventato una maglietta. Inizialmente doveva essere per noi amici questa t-shirt ma poi ha iniziato a girare. Roberto della birreria Saint George (il locale di corso Amendola, ndr) una sera ci è andato a lavorare e dal quel giorno tutti gliela chiedono". La maglietta è proprio carina. E’ verde con la stampa arancione che raffigura il cinghiale con la scritta "Cittadella National Park" come se fosse un parco americano. Immancabile la scritta Ancona per far capire la città e anche due gabbiani che identificano sempre il capoluogo di regione. Di contorno c’è anche la cartina stilizzata del parco e le mura storiche che lo circonda. "Per stamparle ci siamo affidati anche qui a persone amiche – sottolinea Mecozzi – è la stamperia Fullcolor Design di Camerano. Inizialmente il primo ordine è stato di 50 pezzi, poi altre 35, dopo il pub altre 60 e adesso siamo arrivati a più di 200". A creare il disegno è stato il grafico. "Mi sono ispirato ai parchi naturali americani – osserva Barigelli – che sono enormi, si visitano e sono aperti. Lì gli animali selvatici che girano sono molti di più e non trovano il bisogno di chiuderli. A noi è sembrato paradossale chiudere un parco così tanto tempo per un cinghiale. Lo spirito della maglietta è solo per divertimento. Alan io non l’ho mai incontrato. Quando abbiamo postato le magliette su Facebook è stato un trionfo. Adesso chi le vuole può rivolgersi direttamente alla stamperia di Camerano. Costano 10 euro, non non ci guadagniamo nulla però il logo adesso lo registro perché comunque l’ho fatto io. Mi piace che la natura ogni tanto si avvicini a noi e il cinghiale questo ha fatto".