Nasce Fare Verde Ancona, volontari per l’ambiente

Giovani, studenti e ambientalisti: in città nasce il movimento Fare Verde Ancona, volontari a tutela dell’ambiente. Si tratta di un’associazione che si rifà al disastro nucleare di Chernobyl avvenuto nell’aprile del 1986 in Ucraina. Eletti alla guida del gruppo dagli aderenti alla sezione anconetana dell’associazione, i giovani Enrico Di Marino e Alessio Krakulli, rispettivamente presidente e vicepresidente. I due ricoprono anche la carica di rappresentanti di istituto dell’IIS Volterra-Elia e del Liceo Classico Carlo Rinaldini: "È per me un grande onore assumere questa carica per il gruppo provinciale di Ancona – afferma Di Marino – La tutela dell’ambiente è un tema fondamentale per un territorio come il nostro che vanta un grande patrimonio naturale. Vorremmo distinguerci cercando di rappresentare un’alternativa valida rispetto a chi danneggia la cultura e ostacola la vita quotidiana in nome dell’ambientalismo". Poi le parole del suo vice: "Subito al lavoro per la salvaguardia del nostro territorio – ha aggiunto Krakulli – Credo sia importante che giovani come me si interessino a tematiche del genere perché è dal presente che si gettano le basi per un futuro che ci vedrà protagonisti".