Nasce il centro di medicina dello sport

Nasce ad Ancona il Centro di 3° livello di Medicina dello Sport per la tutela sanitaria di chi sceglie la pratica sportiva agonistica e non. A promuoverlo è l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, incrementando la qualità dei servizi offerti anche nei confronti di atleti. Stiamo parlando di una delle poche strutture di altissimo livello presenti in Italia. Un progetto realizzato con il contributo di Maurizio Stirpe imprenditore, patron del Frosinone Calcio e membro di Confindustria, con il contributo di Alberto Rossi, presidente di Frittelli Maritime Group, armatore e velista anconetano, nonché della Fondazione Salesi ETS, da sempre in prima linea verso il mondo del materno/infantile. Alla cerimonia, oltre alle autorità, saranno presenti atleti di fama nazionale e internazionale, oltre a dirigenti e sportivi. A spiegare il senso profondo di questa inaugurazione è il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, Armando Marco Gozzini: "Il Centro è nato per essere il punto di riferimento di atleti di alto spessore che in tempi recenti hanno iniziato ad afferire presso l’Azienda ospedaliera. Gli sportivi che utilizzeranno il Centro di Medicina dello Sport, in caso di necessità, potranno avvalersi delle varie specialità e discipline presenti nella nostra Azienda. Grazie alla sinergia tra l’Università Politecnica delle Marche, con il Rettore, Gian Luca Gregori, e il MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) è stata attivata la Scuola di Specializzazione di Medicina dello Sport, garantendo ogni anno al nostro ateneo quattro nuovi specialisti in questa disciplina". La nuova struttura sarà coordinata dal professor Antonio Dello Russo, Direttore della Clinica di Cardiologia e Aritmologia e ordinario delle Malattie dell’Apparato Cardiovascolare dell’UNIVPM.