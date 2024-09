Nasce il festival dedicato al benessere

Ecco il festival "Le vie del benessere" che nasce per "aumentare la consapevolezza dei cittadini sul tema sia inteso come benessere personale che di comunità". L’iniziativa è della Fondazione Vallesina Aiuta che insieme ad Asp Ambito 9 e al Comune di Jesi e con il sostegno di Coos Marche e altri partner, ha inteso istituire un evento che diventerà un appuntamento fisso di settembre. Si inizia domani per una tre giorni di attività, convegni laboratori, presentazione di libri, food e sport. Domani protagonista sarà il più grande farmacologo italiano, Silvio Garattini (foto), che in collegamento (ore 10.30, collegamento su www.leviedelbenesserefestival.it) illustrerà le migliori prevenzioni contro le malattie. Domani alle 17,30 a palazzo dei Convegni ci sarà anche il due volte campione del mondo di scherma Paolo Pizzo che ha sconfitto un tumore, lo scrittore Girolamo Grammatico, la nutrizionista Sara Farnetti, uno dei più autorevoli esperti di welfare sociale come Cristiano Gori. E poi ancora attività con il centro Il Sollievo dedicato ai malati psichici, pranzo della cheffa all’Orto del Sorriso con Maria Vittoria Griffoni, la cuoca di Jovanotti, Yoga per bambini e famiglie, concerti con i migranti del progetto Ancona provincia di asilo.