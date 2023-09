Nasce il forum di formazione per i bambini in età prescolare

Osimo, 27 settembre 2023 – Diventare grandi in un mondo (sempre più) virtuale. Nasce “Zerosei. Educare per crescere insieme”, forum di formazione e sensibilizzazione che si occupa di bambini in età prescolare. Un percorso a più tappe organizzato dall’Ambito Territoriale Sociale 13 e rivolto a genitori, educatori e docenti. Giovedì ad Osimo e venerdì a Loreto la due giorni d’apertura su minori e tecnologia con lo psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai. “Accendiamo la consapevolezza nel cuore dei cittadini di domani, incoraggiamo i bambini a costruire esperienze e ad inventare la propria libertà”. Le parole del pedagogista statunitense John Dewey sono state pronunciate in un’epoca di grande sperimentazione per le scienze dell’educazione risalente al secolo scorso.

Maggiore attenzione meritano oggi l’infanzia e la pre adolescenza per fronteggiare la sfida di una dilagante e talvolta minacciosa virtualità. Per la prima volta, generazioni di genitori ed educatori, si trovano di fronte a figli e discenti impegnati a navigare tra una vita tangibile e una digitale. Infatti, sempre più spesso, bimbi e fanciulli affrontano da soli un territorio estremamente complesso, un labirinto di informazioni e relazioni che rischia di travolgerli. Pertanto, in questo labirintico paesaggio tecnologico che investe ogni aspetto della nostra esistenza occorrono competenze pedagogiche più specifiche a disposizione di chi ha il compito di insegnare l’arduo mestiere di diventare grandi.

A questo scopo è nato “Zerosei. Educare per crescere insieme”, forum di formazione e sensibilizzazione che si occupa di bambini in età prescolare. Si tratta di un itinerario a più tappe sul mondo dell’infanzia rivolto a genitori, educatori e docenti. L’iniziativa è promossa dall'Ambito Territoriale Sociale 13 che comprende i comuni di Camerano, Castelfidardo, Loreto, Numana, Offagna, Osimo e Sirolo. Il Comune di Osimo, in qualità di ente capofila e il Comune di Loreto sono direttamente coinvolti nel progetto. La due giorni dal titolo “Minori e tecnologie: qual è l’età giusta”, a cura dello psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai (Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Milano), con la partecipazione della giornalista Francesca Piatanesi, si terrà domani appunto dalle 20.45, al teatro La Nuova Fenice di Osimo e venerdì dalle 17.30 al Palacongressi di Loreto.