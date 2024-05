Nasce il nuovo Conad superstore di Chiaravalle

Taglio del nastro per il superstore Conad che è stato interamente rinnovato. Intervenuti il sindaco di Chiaravalle Cristina Amicucci, e l’amministratore delegato di Cia-Conad, Luca Panzavolta. Presenti anche il presidente del consiglio comunale, Stefano Tanfani, e l’assessore alle Attività produttive, Cinzia Caimmi. Il sacerdote don Francesco Savini ha impartito la benedizione. Il supermercato si trova nel centro commerciale La Manifattura, in via Maestri del Lavoro, e si estende su un’area di vendita di 2.100 metri quadri. Lo staff è composto da 80 dipendenti, che fanno capo alla società Cesanella.