Beppe Tassi
Le risposte di Birmingham
Ancona
Nasce il premio: "Numen Chartae"
28 set 2025
SARA FERRERI
Cronaca
Nasce il premio: "Numen Chartae"

Nasce il primo premio di poesie a "Numen Chartae": a promuoverlo l’associazione culturale fabrianese "Tra Parole e Immagini". Si tratta di un concorso letterario che mette al centro la carta come fonte di ispirazione poetica. L’iniziativa si inserisce all’interno della quarta edizione della rassegna "Fabriano Paper Symphony", ideata e organizzata da Giuseppe Salerno.

"La scelta di dedicare un premio nazionale proprio alla carta non è casuale – spiegano i promotori - Fabriano, con la sua secolare tradizione cartaria e il riconoscimento come Città Creativa Unesco per l’Artigianato e le Arti Popolari, rappresenta il luogo ideale per un concorso che vuole celebrare questo materiale. La carta, infatti, qui non è soltanto produzione o artigianato: è parte integrante dell’identità culturale".

Il premio nasce proprio dalla consapevolezza: raccogliere poesie capaci di cogliere la magia e l’ hanimus della carta, il suo numen, inteso come forza vitale che la anima e la plasma". In palio un’opera in carta a mano realizzata dal Maestro Cartaio Sandro Tiberi, una creazione in carta dell’artista Luigi Cioli e un pregiato foglio di carta a mano in 100% cotone, personalizzato per l’occasione. La cerimonia di premiazione si terrà il 23 novembre.

