Nasce il Premio Stamira per le donne: "Ora inviate le vostre candidature"

Una donna del popolo, una moglie, una madre, un’eroina che salvò Ancona e gli anconetani dall’assedio di Cristiano di Magonza nel 1173: Stamira. Una figura capace di rendere chiaro quanto sia importante il ruolo di una donna in una comunità che ha portato il Comune di Ancona ad istituire una benemerenza civica: il "Premio Stamira". A presentare il progetto della prima edizione 2025, l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Ancona Orlanda Latini che nella mattinata di ieri ha illustrato, a Palazzo del Popolo, l’iniziativa. "E’ importante per le nuove generazioni rievocare e studiare le proprie radici per avere il giusto attaccamento al proprio territorio – ha detto – Gli obiettivi del Premio sono valorizzare le storie di donne e le differenze di genere di cui sono portatrici, dato che il riconoscimento delle stesse differenze è alla base del riconoscimento di pari opportunità; valorizzare e rafforzare il ruolo della donna nei diversi ambiti della società e promuovere un approccio di genere nel sensibilizzare la società stessa sulle potenzialità femminili e sulle relazioni umane e sociali positive messe in atto dalle donne anconetane".

Presente la presidente del Forum cittadino delle Donne, Antonella Azzaloni, che ha ribadito quanto sia importante valorizzare il capitale femminile del nostro territorio. L’oggetto del premio, infatti, è "la celebrazione di una figura femminile del territorio anconetano che con la propria virtù o attività disinteressata, abbia concorso allo sviluppo del territorio, ovvero alla promozione della crescita civile ed alla coesione sociale della propria comunità, attraverso un impegno concreto nel campo del sociale, del lavoro, del volontariato e dell’associazionismo o tramite atti di particolare valore sociale e umanitario, assistenziale e filantropico distinguendosi pertanto nell’anno di riferimento".

Ogni cittadino, associazione, o organismo privato potrà, dal 12 giugno all’11 luglio prossimi, presentare la candidatura accompagnata da una presentazione contenente le motivazioni alla base della proposta. Non sono ammesse autocandidature. Il modello per la proposta sarà reperibile nel sito web del Comune di Ancona. Successivamente la Commissione alle Pari Opportunità valuterà le proposte che presenteranno poi alla Giunta Comunale cui spetta la decisione finale. Il Premio, unico per ogni anno, sarà assegnato annualmente nel corso della Festa del Mare che si tiene di norma nel mese di settembre. Occasione in cui si terrà anche un convegno sulle figure femminili anconetane. Il Premio potrà essere conferito sia a persona vivente che post mortem. L’assessore ha tenuto a ribadire che la proposta di istituzione del Premio Stamira è giunta dal nuovo Forum Cittadino delle Donne e dalla volontà di potenziare nel territorio le iniziative di pari opportunità, il superamento degli stereotipi ma soprattutto per valorizzare il ruolo della donna nella nostra società.

Claudio Desideri