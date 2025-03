Nasce il punto unico di accesso

L’Ast Ancona, l’Unione Montana Esino Frasassi e l’Ambito Territoriale sociale 10, presenterà giovedì il Punto unico di Accesso (Pua) di Fabriano, un traguardo fondamentale per l’integrazione socio-sanitaria del territorio. L’appuntamento è nella sala Consiliare dell’Unione Montana Esino-Frasassi. Il Pua rappresenta una risposta concreta alle necessità dei cittadini, in particolare delle aree montane, offrendo un punto di riferimento unico per l’orientamento e la presa in carico integrata dei bisogni sanitari e sociali. Grazie a un sistema di accoglienza e valutazione unificato, il cittadino potrà accedere in modo più semplice ed efficace a prestazioni sanitarie, assistenziali e socio-sanitarie, evitando frammentazione e ritardi nelle risposte. Un passo avanti decisivo nel migliorare la qualità della vita delle fasce più fragili della popolazione. La conferenza sarà un’occasione per approfondire l’importanza di questo strumento innovativo e il suo impatto sul territorio. Interverranno Massimo Mazzieri, direttore socio-sanitario dell’Ast Ancona, Lamberto Pellegrini, coordinatore Ats 10, Giancarlo Sagramola, presidente dell’Unione Montana Esino Frasassi, e Maurizio Serafini, assessore alla Comunità del Comune di Fabriano.