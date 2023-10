Nasce la scuola di musica grazie al Loop: corsi dai bambini fino agli adulti

Il Loop raddoppia e diventa anche scuola di musica a Osimo. Nasce la Loop music school con corsi rivolti a bambini, ragazzi e adulti. Inizia una nuova avventura per il locale di musica live osimano, che gestisce il centro musicale De Andrè a San Biagio, uno spazio pensato e realizzato per i giovani, dotato di sale prove e studio di registrazione ma anche una sala concerti, che in questi anni ha ospitato centinaia di musicisti, anche internazionali.