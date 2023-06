Nasce l’associazione per accogliere lavoratori e turisti

L’ex sindaco Luigi Cerioni e Erik Wempe, presidente di Cupramontana Accoglie, presenteranno oggi (ore 18) alla sala del Torchio del Mig l’associazione Nuova Comunità. "L’associazione – spiega l’ex sindaco Cerioni – nasce per sviluppare la vocazione della comunità cuprense all’ospitalità. Ha finalità divulgative, vuole essere punto di incontro e di promozione. L’associazione si metterà a disposizione per favorire la capacità di accoglienza, la valorizzazione e l’utilizzo del patrimonio immobiliare per ospitare chi intende risiedere a Cupramontana per vacanza o per lavoro. Inoltre si impegnerà per connettere i propri cittadini di diverse generazioni residenti in ogni parte d’Europa e del mondo".