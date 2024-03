Nasce l’oasi felina:: "Era attesa da anni"

La prima ospite arriverà domani: è una gattina cui manca una zampa e che non ha più una famiglia. Parliamo della prima oasi felina di Jesi. Una realtà "necessaria e attesa da anni" nelle parole delle volontarie dell’associazione 4 baffi che la gestisce e dell’assessore al benessere animale Alessandro Tesei. Sono ben 220 solo a Jesi, le colonie feline riconosciute che hanno un referente e sono a carico del Comune. Il rifugio di via Spina che l’associazione 4 baffi gestisce autonomamente da qualche anno, diventa quindi oasi felina, con dieci posti per accogliere "gatti randagi e bisognosi in particolar modo, i quali non possono essere rimessi sul territorio". "Si prende atto – aggiunge Tesei - di un problema trascurato, quello del randagismo che vede i gatti pensati ancora come animali autonomi, che non hanno bisogno di aiuti e tutela. Non è così". "Il cittadino – spiegano Claudia Casagrande e Selly Bufarini, presidente e vice dell’associazione – che vede un gatto incidentato o in difficoltà, dopo averlo messo in sicurezza deve contattare la polizia locale che a sua volta allerta l’Ast. Sarà poi il servizio veterinario, in accordo col Comune, a contattarci per consegnarci il felino". Il contributo annuale del Comune è di 2.500 euro.

sa. fe.