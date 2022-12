Nasce un ufficio per monitorare il bacino del Misa

"Detto, fatto. Approvato all’unanimità dei presenti l’emendamento per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per il Bacino del Misa e del Nevola. Un atto dovuto a seguito del tragico alluvione del 15 settembre scorso. Si attuerà, per la prima volta, un monitoraggio costante, con presidi sul posto, di una zona che, in pochissimi anni ha pagato una inaccettabile perdita di vite umane e un altissimo costo anche in termini economici". Questo il commento del capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche, Carlo Ciccioli, a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 nel quale è stato votato l’emendamento. "Nel corso delle ultime settimane ho avuto modo di interloquire frequentemente con i Comitati Alluvione Valli Misa e Nevola e, insieme, abbiamo esaminato una serie di interventi da implementare velocemente e concretamente. Fra questi- dice Ciccioli-, mi sono impegnato personalmente a prevedere l’istituzione dell’Ufficio Speciale per il Bacino del Misa e del Nevola". Il capogruppo spiega che si tratta di "una struttura ad acta che possa vigilare non occasionalmente, ma costantemente, su una problematica che per troppo tempo ha tenuto in scacco una parte significativa del territorio marchigiano".