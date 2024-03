Nasce una comunità solare per la produzione di energia pulita

Quando Falconara "fa scuola" in materia di comunità energetiche e solari. Mercoledì prossimo, alle 21, alla Galleria delle Idee di via Bixio, il Laboratorio Falkatraz assieme al professore Leonardo Setti del Centro per le Comunità solari hanno organizzato un incontro in cui si parlerà di transizione ecologica ed energetica dal basso, pratiche concrete di produzione e consumo condiviso di energia verde, pulita, rinnovabile. "Dopo il lungo percorso intrapreso a fine 2022 – spiegano dal Falkatraz –, dallo scorso ottobre anche a Falconara si è formato un primo nucleo di cittadini attivi e famiglie che ha dato vita ad una comunità solare, la prima comunità energetica della provincia di Ancona. Libera energia in libere comunità: comunità energetiche e autoconsumo collettivo sono strumenti innovativi, efficaci, fattibili per agire un’autentica transizione ecologica e difendersi dalla crisi energetica e dal caro bollette". La proposta della comunità solare è un’esperienza pioneristica attiva da oltre un decennio a livello comunale ed ora in rapida espansione, che ha anticipato e ispirato la recente legislazione nazionale in materia di comunità energetiche rinnovabili. Non a caso, proprio a Falconara, nasceranno due comunità energetiche grazie agli impianti fotovoltaici di Castelferretti (sopra il PalaLiuti) e Palombina Vecchia (sopra il tetto della scuola Aldo Moro). Di recente, dopo il via libera del Consiglio comunale, è nata l’associazione ‘Comunità Energetica Falconara’, che gestirà le due volute dal Comune e realizzate utilizzando gli edifici pubblici, a beneficio dei cittadini e delle attività economiche aderenti. Tra i vantaggi, la produzione di energia pulita e il rimborso fino al 40 per cento del costo delle bollette per famiglie e attività economiche.