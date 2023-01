Nascita e crescita di Oikos, una realtà da 40 anni

Si è tenuto presso Casa delle Culture il primo incontro introduttivo con la partecipazione del presidente onorario Don Giuliano Fiorentini che ha raccontanto la nascita e crescita dell’associazione OIKOS che da 40 anni opera tra Jesi e Ancona, condividendo con i presenti lo spirito che si cela dietro questa realtà. Lo scopo del corso è quello di creare una rete di volontari attivi ad Ancona tramite un serie di appuntamenti per informare, formare e a rendere consapevole chi vuole mettersi a disposizione di chi ne ha bisogno. Il corso è gratuito e rivolto a tutti coloro che vorrebbero donare un pò di tempo e contribuire alle attività di OIKOS e Cooperativa Vivere Verde , attivarsi fin da subito in modo concreto.

OIKOS E Vivere verde lavorano per offrire una risposta immediata e diretta ai bisogni emergenti del territorio prestando particolare attenzione alle dipendenze patologiche, ai minori vittime di maltrattamenti e abusi e alle mamme in difficoltà nel ruolo genitoriale. Il corso è tenuto direttamente dalle educatrici ed educatori dei diversi centri e comunità che condivideranno il punto di vista di chi ogni giorno opera per le persone più fragili. I prossimi incontri si terranno sempre presso Casa dele Culture via Vallemiano 46, il secondo, questo venerdi 27 gennaio alle ore 21 dove si parlerà più nello specifico del ruolo e attività del volontario e delle strutture presenti nel territorio.