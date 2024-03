Nasconde tre etti di cocaina in casa: arrestato

Pusher in manette, aveva droga per 30mila euro. Durante le normali attività del controllo del territorio messe in atto dagli uomini del commissariato coordinati dal vice questore Mabj Bosco e disposte dal Questore Cesare Capocasa, un senigalliese è stato sorpreso in possesso di droga. Ad attirare l’attenzione degli agenti, il conducente di un’auto su cui viaggiavano due persone, il conducente è un noto assuntore di sostanze stupefacenti. L’auto è stata fermata nei pressi di un supermercato, lo stesso dove i due erano probabilmente diretti. I poliziotti hanno fermato l’auto e sottoposto al controllo sia l’autista che il trasportato che aveva addosso 5 dosi di cocaina pronte per lo spaccio. Gli operatori, con l’ausilio della squadra di polizia giudiziaria del commissariato, hanno esteso la perquisizione presso l’abitazione dell’uomo.

Nell’abitazione hanno trovato 300 grammi di cocaina e 90 grammi di marijuana oltre a tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi di droga pronta a finire sul mercato. La sostanza stupefacente, che avrebbe fruttato fino a 30mila euro, è stata sequestrata. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Si tratta di un’importante operazione per arginare il consumo di sostanze stupefacenti. Si tratta di droga destinata al mercato locale. Una prima parentesi chiusa per i poliziotti che però proseguono con le indagini per stringere il giro attorno al pusher. Sono state diverse negli ultimi mesi le operazioni di osservazione per cercare di individuare i pusher che abitualmente riforniscono non solo il mercato cittadino ma anche l’hinterland.

Operazioni che si intensificano in vista della stagione estiva quando la popolazione sulla spiaggia di velluto aumenta notevolmente, soprattutto nel week-end quando giovani e giovanissimi si danno appuntamento nei luoghi della Movida. Quella nei confronti dello spaccio è una lotta interforze: lo scorso 13 febbraio la Guardia di Finanza aveva sequestrato piante di canapa già pronte per essere smerciate, per un totale di oltre 14 chili di sostanza stupefacente. Infiorescenze già essiccate e pronte per lo smercio per un peso complessivo di 14.356 chili. Da sempre, è soprattutto nei mesi estivi, la spiaggia di velluto è un luogo di transito per la droga, ma anche di smercio soprattutto durante la Movida quando numerosi giovani arrivano in città per trascorrere la serata nei numerosi locali presenti.