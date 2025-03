Nascondeva droga e soldi dentro una cassaforte

Un giro di spaccio all’interno di un parcheggio del villaggio Taunus, a Marcelli. E’ stato sventato dalla squadra mobile di Ancona, con la sezione antidroga, sabato scorso. Ai poliziotti era arriva una soffiata che metteva in guardia la polizia di ciò che avveniva con sistematicità dentro un’area di sosta, luogo di appuntamento tra uno spacciatore e i suoi clienti.

E’ bastato poco agli agenti, diretti dal vice questore aggiunto Carlo Pinto, arrivare fino all’abitazione del sospettato, un 31enne italiano, del posto. Dentro la cassaforte di casa è stato trovato un etto di hashish, una parte era già divisa in dosi. Il 31enne è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

Per piazzare la droga si sarebbe accordato con la clientela sulla piattaforma Instagram dove prendeva contatti e fissava appuntamenti. Il parcheggio era vicino alla sua abitazione quindi è bastato seguirlo per arrivare fino a dove custodiva la droga e anche un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi.

In casa c’era anche il padre del 31enne, ignaro che il forziere contenesse l’hashish. I poliziotti sono riusciti a farsi aprire la porta di casa con una scusa. Prima hanno perquisito il 31enne poi sono passati all’abitazione arrivando alla cassaforte. La droga era in un involucro di plastica. Bilancino e materiale per confezionare le dosi erano in un barattolo di vetro nella camera da letto del 31enne insieme ad un coltello ancora sporco di hashish e ad alcune banconote. m.v.