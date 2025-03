Nascondeva in auto uno sfollagente telescopico: denunciato

In macchina con uno sfollagente telescopico nascosto: denunciato e sopposto a misura di prevenzione. La Polizia ha denunciato un uomo di 30 anni, di origine albanese, regolare sul territorio ma con a carico numerosi precedenti per minacce, lesioni personali e violazioni delle norme sugli stupefacenti. Durante un servizio di controllo del territorio, nella nottata, gli agenti si erano insospettiti per una macchina, ferma in un parcheggio, con a bordo tre persone nei pressi di un parcheggio in zona Le Grazie. La Volante si è avvicinata all’auto posteggiata a fari spenti e i poliziotti hanno identificato gli occupanti: sono tre soggetti, tutti con precedenti specifici e gravati di misure di prevenzione emesse dal Questore di Ancona. Dal controllo del 30enne i poliziotti hanno scoperto che nascondeva in un marsupio uno sfollagente telescopio richiuso. Alla domanda sul perchè fosse in possesso dell’arma, l’uomo non ha fornito una valida spiegazione. Condotto presso la Questura è stato denunciato per il possesso di arma di cui non è ammessa la licenza. In considerazione dei suoi numerosi precedenti, della sua "evidente pericolosità sociale" e del fatto che "in questi anni non ha dato alcun segno di ravvedimento", il Questore ha emesso senza ritardo la misura di prevenzione dell’Avviso Orale.