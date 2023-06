Nascondeva la cocaina nei vestiti chiusi in un sacchetto: una maxi condanna

Prima era fuggito a bordo di una Fiat Panda, seminando il panico in mezza città. Poi, quando si era visto braccato dai carabinieri era sceso proseguendo la fuga a piedi. Non aveva avuto scampo ed era stato arrestato. Nascosti tra i vestiti aveva 41 grammi di cocaina chiusi in un sacchetto. Protagonista un 38enne tunisino che ieri è stato condannato a 5 anni di carcere per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. La pena è stata inflitta in abbreviato, dal gup Alberto Pallucchini. Il tunisino era difeso dall’avvocato Simone Matraxia. I fatti che lo hanno portato alla condanna risalgono al 16 luglio dello scorso anno. In corso Carlo Alberto c’era un banchetto dell’associazione "Anti Degrado" quando è iniziato l’inseguimento. Il 38 era in auto e quando ha visto la pattuglia dei carabinieri ha accelerato. I militari si sono insospettiti così hanno cercato di raggiungerlo per fermalo ma lui ha fatto numero da far west prima di essere bloccato in una traversa. Un carabinieri riportò 5 giorni di prognosi.