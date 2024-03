Nascondeva un coltello all’interno dell’auto: denunciato un uomo

È stato denunciato l’uomo di origini campane che, durante i controlli effettuati dai carabinieri nella notte tra sabato e domenica, è stato sorpreso con un coltello all’interno dell’auto su cui viaggiava.

L’uomo non è riuscito a giustificare la presenza dell’arma che è stata sequestrata.

Sabato i carabinieri hanno effettuato un’attenta operazione di controllo anche a seguito dei numerosi furti che nelle ultime settimane hanno interessato la spiaggia di velluto ed il suo hinterland. Gli accertamenti hanno consentito di identificare circa 70 persone, controllare 40 veicoli e 2 esercizi pubblici.

L’attenta attività di controllo si è concentrata sulla zona del centro cittadino dove, nei giorni scorsi, è stato registrato un aumento di furti in abitazione. Il bilancio del servizio è stato positivo in quanto non sono stati registrati furti.

I controlli proseguiranno senza sosta per cercare di arginare non solo il fenomeno dei furti in abitazione ma anche quello dello spaccio e della detenzione di sostanze stupefacenti.