Nascondeva un coltello. Marocchino denunciato

La Polizia ha denunciato un uomo, 40 anni, di origine marocchina, con numerosi precedenti penali per violazione delle norme sulle sostanze stupefacenti, per reati contro la persona e per reati contro il patrimonio, già sottoposto a misura limitativa della libertà personale in virtù dei suoi precedenti. Nella serata di lunedì durante un servizio di controllo del territorio i poliziotti lo hanno notato che si aggirava nei pressi della stazione. Indossava un giaccone con tasche molto voluminose e, alla vista della volante, ha tentato di eludere il controllo. Fermato, l’uomo ha svuotato le tasche esterne ma ha cercato di nascondere il contenuto di quelle interne. E in effetti i poliziotti hanno trovato ben nascosto un coltello a serramanico con lama liscia di circa 16 centimetri, del quale non ha saputo giustificare il possesso. Condotto presso gli uffici di via Gervasoni è stato denunciato per il reato di porto d’armi o di oggetti atti ad offendere. In virtù dei numerosi precedenti per l’uomo è stato emesso un Avviso orale dal Questore la cui violazione costituisce autonoma fattispecie di reato ed aggrava le ulteriori condotte.