Nascondono droga. Alla vista della polizia tentano di scappare

Proseguono i servizi del sabato mattina ad Alto Impatto della Polizia di Stato volti al monitoraggio del territorio disposti dal Questore Capocasa d’intesa con il Prefetto nelle zone del Piano e nel mercato rionale in Piazza D’Armi. Il servizio della Polizia di Stato è stato in campo fin dal mattino e le persone identificate sono state 83, di cui 23 con precedenti, mentre i veicoli controllati sono stati 37 mediante tre posti di controllo dispiegati nelle aree più nevralgiche. Le persone denunciate sono state quattro: due uomini, entrambi somali, di circa 35 e 40 anni, sono stati trovati nel parcheggio di Piazza D’Armi in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish di circa 3 grammi. In particolare, durante il controllo dei poliziotti appiedati, questi notavano i due soggetti armeggiando con qualcosa. Alla vista della Polizia i due stranieri tentavano di dileguarsi, ma vennero immediatamente arrivati e, dopo essere stati identificati, sono stati denunciati.

Prosegue anche la lotta all’immigrazione clandestina e, su conto fronte, la Polizia durante il servizio in via Giordano Bruno, ha denunciato un tunisino classe ‘93 poiché, alla richiesta da parte dei poliziotti, non ottemperava all’obbligo di legge di esibire il permesso di soggiorno o altro documento valido a dimostrare la sua regolarità sul territorio nazionale.

Infine, un cittadino rumeno di circa 60 anni, già noto agli Uffici di via Gervasoni, è stato denunciato per ubriachezza manifesta. I gestori di un bar avevano infatti richiesto l’intervento della Polizia, poiché l’uomo, alterato dall’abuso di alcool, sostava nei pressi dell’attività commerciale, importunando gli avventori. I poliziotti intervenuti riportavano l’uomo alla calma, quindi procedevano a sanzionarlo.