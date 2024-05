Nascoste nei cespugli due buste con dentro la refurtiva di un furto

E’ stato un uomo di passaggio a scorgere due buste di plastica nascoste in una siepe nei pressi dell’Ikea dell’Aspio di Camerano.

Una pattuglia della Polizia locale di Camerano è arrivata sul posto sabato e ha trovato alcuni oggetti rubati il giorno precedente. Le buste, ben nascoste nei pressi della stazione ferroviaria, contenevano decine di accessori per il trucco, alcune borse da signora e una tastiera wireless per computer. Le indagini sono partite subito per risalire ai proprietari.

Gli oggetti sono risultati rubati in tre diversi negozi poco distanti dal luogo del ritrovamento, cioè all’interno del centro commerciale proprio antistante l’Ikea, sulla statale 16 dirimpetto alla struttura ma già nel territorio di Osimo. Gli agenti della Polizia locale li hanno restituiti ai titolari dei negozi dopo averli inventariati.

L’identità dell’autore o degli autori resta tuttora sconosciuta: le forze dell’ordine hanno acquisito i filmati della sorveglianza privata dell’esercizio derubato che potrebbero aver inquadrato i colpevoli o la targa del mezzo con cui sono fuggiti e, per qualche motivo, abbandonato la refurtiva. Potrebbero aver preso la via di fuga più immediata, quella dell’A14, il cui casello (Ancona sud) si trova proprio a pochi metri dalla zona del furto. I pattugliamenti in zona proseguono giorno e notte da parte delle forze dell’ordine che, sia in maniera congiunta che autonomamente, in tal modo garantiscono la sicurezza del territorio.