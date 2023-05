Nastro d’Argento per il corto prodotto da Nie Wiem

La videopoesia "In quanto a noi" ideata e realizzata da Simone Massi, con la voce narrante del grande regista tedesco Wim Wenders, ispirata alla poesia "Avevamo studiato per l’aldilà" di Eugenio Montale e prodotta dall’associazione Nie Wiem, da Francesco Appoggetti e dallo stesso Massi ha vinto i Corti d’Argento 2023 (sezione animazione), la competizione dedicata ai corti dei Nastri d’Argento. Un nuovo successo nel ventennale dell’Associazione Nie Wiem.

"In quanto a noi porta la firma di Simone Massi, uno dei più grandi registi di cinema d’animazione del mondo la cui opera ha incontrato, per l’occasione, la voce del regista di Paris, Texas e Il cielo sopra Berlino, Wim Wenders, che ha sposato con entusiasmo il progetto – spiega una nota – L’idea è venuta a Valerio Cuccaroni, poeta, critico letterario e presidente di Nie Wiem, dopo l’immersione nell’atmosfera della splendida poesia di Eugenio Montale tratta dalla sezione Xenia, pubblicata per la prima volta nella tipografia Bellabarba di San Severino Marche poi raccolta in Satura (Arnoldo Mondadori Editore, Pubblicato previo accordo con The Italian Literary Agency)". La colonna sonora è affidata a Stefano Sasso, le riprese a Julia Gromskaya e la post-produzione a Lola Capote Ortiz. "In quanto a noi" selezionata alla 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia