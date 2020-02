Ancona, 4 febbraio 2020 - E' nata morta al nono mese di gravidanza all'ospedale Salesi, per questo la Procura di Ancona ha indagato 17 persone tra medici e personale sanitario. Il fascicolo inizialmente era stato aperto dal pm Rosario Lioniello a carico di ignoti per omicidio colposo. Un atto dovuto per il magistrato sul cui tavolo era arrivato un esposto della partoriente, che aveva incaricato un avvocato di seguire la vicenda.

La donna, poco più che 30enne, residente in provincia, aveva dato alla luce una bimba ormai morta il 26 gennaio, all'ospedale materno infantile di Ancona con un parto cesareo. Fissata l'autopsia sul corpicino che verrà effettuata l'11 febbraio da un medico legale di Bologna. La paziente il sabato prima del parto era stata al Salesi, la mattina, perché aveva delle contrazioni ma era stata rimandata a casa dopo un controllo. Poi era tornata nel pomeriggio e ricoverata in osservazione. I monitoraggi non avrebbero evidenziato subito la sofferenza del feto.