"Natale a casa Cupiello",. Vincenzo Salemme torna al grande classico

Vincenzo Salemme torna al suo primo amore, il teatro, con un grande classico. E’ "Natale in Casa Cupiello" di Eduardo De Filippo, che andrà in scena sabato 28 (ore 21) e domenica 29 (ore 17) al Teatro La Fenice di Senigallia, come apertura della stagione promossa dal Comune, dall’Amat e dalla Compagnia della Rancia. "Natale in casa Cupiello" andò in scena per la prima volta al Teatro Kursaal di Napoli il 25 dicembre del 1931. "Ho conosciuto Eduardo nel 1977 – racconta Vincenzo Salemme protagonista e regista dello spettacolo – Andai a Cinecittà per provare a fare la comparsa in qualcuna delle sue commedie che stava registrando per la Rai. E lo incontrai in una pausa della lavorazione. Aveva sulle spalle lo scialle color vinaccia pallido, un camicione da notte e i mutandoni che finivano dentro i calzettoni di lana. Era il costume della commedia più bella, più amara, più divertente, più sentimentale, più intensa, più malinconica, più festosa, più struggente della storia: ‘Natale in casa Cupiello’. Sono passati, da allora, ben 46 anni. Nel frattempo – ricorda Salemme – sono diventato attore a tempo pieno e, dopo aver avuto il privilegio di lavorare con Eduardo nei suoi ultimi due anni di palcoscenico, ho potuto continuare a frequentare il suo magnifico teatro grazie ai 12 anni nella compagnia del figlio Luca. Poi da più di 30 anni scrivo e metto in scena commedie e spettacoli scritti da me. E ho avuto anche la fortuna di lavorare nel cinema come attore, regista e sceneggiatore. Ma la voglia di tornare in quella casa degli anni ’40 del secolo scorso. Ecco perché ho deciso di mettere in scena questo capolavoro, con semplicità e amore. Amore per le mie origini, per Eduardo, per Luca".

